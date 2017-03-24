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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
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Свободное время чиновников возьмут под контроль

Минтруда разработал поправки в «Общие принципы служебного поведения госслужащих»
Свободное время чиновников возьмут под контроль

Государственным служащим могут запретить публично критиковать руководство и предпишут соблюдать нейтралитет в отношении политических партий даже в нерабочее время, в том числе в Интернете. Соответствующие изменения, которые при участии экспертного сообщества разрабатывает Министерство труда и соцзащиты населения, планируется внести в «Общие принципы служебного поведения госслужащих»

В ведомстве «Известиям» пояснили, что руководствуются поручением президента, данным правительству в апреле прошлого года в рамках утверждения национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы. Минтруда, в частности, поручено подготовить предложения по «обеспечению повседневного контроля за соблюдением этических норм и правил».

Глава департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Минтруда России Дмитрий Баснак заявил «Известиям», что конкретные предложения должны появиться уже до 1 июля 2017 года.

– На данном этапе мы вырабатываем различные подходы и предложения с участием экспертного и научного сообщества. В обсуждении участвуют федеральные органы исполнительной власти, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Российская академия государственной службы при президенте и экспертные структуры, – рассказал он.

Вежлив, но не болтлив

Один из участников рабочей группы рассказал «Известиям», что готовящиеся изменения предлагается внести в «Общие принципы служебного поведения госслужащих». Этот документ был утвержден указом Президента РФ еще в 2002 году, последние правки вносились в 2009 году также указом главы государства.

Согласно действующей редакции документа чиновнику предписано быть добросовестным работником, вежливым и корректным по отношению к гражданам. В политической сфере госслужащему предписано соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на его служебную деятельность со стороны политических партий.

Проект предложенных Минтруда поправок в «Общие принципы служебного поведения государственных служащих» (есть в распоряжении «Известий») на прошлой неделе был направлен в экспертный совет при Правительстве РФ, Минэкономразвития и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ с просьбой предоставить отзыв в возможно короткий срок.

Предполагается, что изменения коснутся в первую очередь госслужащих руководящего состава, которые осуществляют «организацию труда, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий».

Согласно действующему документу чиновники-руководители обязаны предотвращать и урегулировать конфликты интересов, предупреждать коррупцию и следить, чтобы их подчиненных не принуждали участвовать в деятельности политических партий и общественных объединений.

Теперь же этот список предлагается дополнить двумя нормами. Первая призывает руководствоваться установленными принципами и во внеслужебное время (в том числе при пользовании Интернетом) и не допускать совершения поступков, способных нанести ущерб как репутации самого чиновника, так и авторитету госоргана в целом. Вторая требует обеспечить повседневный контроль за соблюдением этих же принципов подчиненными.

Моральная безупречность

Ненадлежащая репутация чиновника часто становится фактором, провоцирующим коррупционное преступление, полагает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

– Лица, занимающие высокие посты на государственной службе, публичные люди, служащие своей стране, просто обязаны быть безупречными в отношении морали: они олицетворяют собой государственную власть. Нужно помнить о том, что госслужба – это и почет, и колоссальная ответственность представлять ту или иную государственную структуру, орган власти. И не только в рабочее время, но и за его пределами, а также в виртуальном пространстве соцсетей, – заявил собеседник «Известий».

При этом он подчеркнул, что речь идет не о создании имиджа морально безупречного чиновника, а о том, чтобы он действительно стал таковым.

– Может быть, это идеальная картина, но, оздоравливая общество, мы обязаны начать «с головы». Наверное, мы не добьемся безукоризненного поведения всех без исключения чиновников одномоментно, но создание положительной репутации госслужащих – хорошая превентивная мера против коррупции, – сказал Анатолий Выборный.

Чиновник – это лицо государства и остается им после окончания рабочего дня, в том числе и в соцсетях, считает эксперт направления «Институты и общество» Центра стратегических разработок Ксения Яшина.

– Фотографии в неприличном виде, комментарии о непотребном поведении, как и сообщения с прямыми обвинениями в адрес руководства и власти, порочат образ госслужащего. Поэтому сотрудникам низкого и среднего уровней, как правило, рекомендуется строго соблюдать эти ограничения, если они решают указывать в соцсетях место работы. То же касается и участия в публичных мероприятиях, – пояснила она.

Однако, по словам Ксении Яшиной, такие ограничения не должны распространяться на религиозные или политические убеждения. По ее мнению, это значительно ограничивает круг потенциальных кандидатов на должность, а также демотивирует уже назначенных служащих.

Эксперт КГИ Андрей Максимов отмечает, что госслужащие по своему положению обязаны сохранять определенную политическую нейтральность.

– Они вправе иметь свою политическую позицию, но она не должна выходить за рамки их приватного круга, поскольку они представляют официальные органы госвласти и должны четко следовать принятым на государственном уровне решениям, – сказал он.

Андрей Максимов отметил, что принцип политической нейтральности госслужащих сегодня реализован в законодательстве многих стран. В результате на многих «технократических» должностях реже происходит ротация, а служащие-технократы становятся практически несменяемыми, тогда как в России смена кадров при назначении нового руководителя является повседневным явлением.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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