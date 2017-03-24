Взрослый подход к детским проблемам

Уполномоченный по правам ребенка помогает решать спорные и конфликтные ситуации

«Нам не дают общаться с внуками, всячески их против нас настраивают», – сквозь слезы говорит пожилая женщина. На прием к Уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области Екатерине Мухиной она пришла вместе с супругом и судебным приставом.

Женщина рассказывает, что в их семье все было хорошо, пока от онкологического заболевания не умерла дочь. У нее осталось двое детей. «Зять даже в другую школу их втайне от нас перевел, – продолжает женщина. – Он всячески препятствует нашим встречам и отказывается от любой помощи, а одежду и игрушки, которые мы пытаемся передать внукам, возвращает назад». По ее словам, камнем преткновения стало, как это ни банально, наследство – часть квартиры, которая после смерти дочери отошла родителям. Те же, в свою очередь, составили завещание в пользу внуков. «Зять говорит, что если эта часть квартиры будет оформлена на него, то он разрешит детям общаться с нами, – сообщает женщина. – Мы даже на это готовы пойти, но кто даст гарантии, что он сдержит свое слово?»

Между тем судебный пристав показывает официальные документы. Есть судебное решение и мировое соглашение, согласно которым бабушка и дедушка могут общаться с детьми раз в неделю. Однако фактически этого не происходит, и ситуацию пока не в силах изменить даже судебный пристав.

Это одна из многих кричащих историй, за которыми стоят серьезные семейные конфликты. А в результате – страдают дети. Практически ежедневно Екатерине Мухиной приходится разбираться со сложными, разносторонними (ведь у каждого – своя правда) ситуациями.

Поделить пополам

Уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области приходит много обращений, связанных именно с порядком общения с детьми. «Часто одна сторона льет грязь на другую, совершенно не беря во внимание то, что при этом чувствует ребенок», – отмечает Екатерина Мухина.

Зачастую дети становятся разменной монетой в отношениях между их родителями или близкими родственниками. «Иногда, выслушав одну сторону в семейном конфликте, проникаешься пониманием ее проблемы, – говорит Екатерина Мухина. – Потом приходит вторая сторона, и открывается другая точка зрения. При этом становится очевидным, что и тем, и другим – не до ребенка».

В целях защиты прав несовершеннолетних детей Уполномоченный по правам ребенка тесно взаимодействует со всеми ветвями власти. «Однако я их не подменяю, а стараюсь работать согласованно со всеми в интересах детей, – подчеркивает Екатерина Мухина. – Моя компетенция заключается именно в контроле, координации при отстаивании прав детей».

Родительская ответственность

Нередко в приемную Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области поступают обращения, касающиеся невыплаты алиментов. Тогда происходит тесное взаимодействие со службой судебных приставов. Многим заявителям уже оказана помощь без промедлений и волокит.

«Прежде всего, хотелось бы напомнить принципиальную позицию: главным защитником ребенка являются родители – мама и папа, – обращает внимание Екатерина Мухина. – Государственные структуры вмешиваются в ситуацию только тогда, когда возникает угроза жизни и здоровью ребенка».

По мнению Екатерины Борисовны, защищать детей подчас нужно от человеческого безразличия. А единственный способ его преодолеть – не молчать. Екатерина Мухина приводит случай из своей практики. К ней обратилась женщина, которая от знакомых узнала, что ее дальняя родственница злоупотребляет алкоголем и совершенно не занимается своей маленькой дочерью. Рязанка прилетела в другой город и увидела сама всю удручающую картину. «Она приняла решение забрать девочку на воспитание, – говорит Екатерина Мухина. – Нерадивая мать даже рада этому была. Больше полугода девочка находится в Рязани, а родительница ни разу не поинтересовалась тем, как живется здесь ее дочери». В ближайшее время должен состояться суд по лишению родительских прав матери, которая не выполняет свои обязанности. В новой семье девочка живет в хороших условиях, ее любят и заботятся о ней. Это дело находится на контроле у Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области.

Самостоятельная жизнь

В последние несколько лет в Рязанской области серьезно занимаются обеспечением жильем сирот. Специально для них строят жилье в районах. В Рязани выпускникам детских домов выделяют новые благоустроенные квартиры.

Несмотря на то что вопрос этот стоит сегодня не так остро, проблемы, связанные с получением жилья, у этой категории населения периодически возникают. И с ними приходят к Уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области.

«К сожалению, нужно признать, что многие выпускники интернатных учреждений просто не приспособлены к самостоятельной жизни, – констатирует Екатерина Мухина. – К примеру, часто у ребят возникают вопросы по содержанию жилья и оплате коммунальных услуг».

По мнению Екатерины Борисовны, винить только сирот в этом нельзя, ведь у них изначально не было примера правильной семейной жизни. «У выпускницы детского дома – три маленьких дочки. Они длительное время живут в санатории в Солотче, – рассказывает Уполномоченный по правам ребенка. – Молодая женщина приходит ко мне и говорит, что она – многодетная мама и ей нужно помочь улучшить условия для проживания и, соответственно, воспитания девочек». Екатерина Борисовна вместе с главами района и сельского поселения выезжали на место. После этого были выделены стройматериалы, найдены волонтеры, готовые сделать ремонт. Вот только хозяйку они не смогли найти…

Быть или не быть

Очень активно сегодня обсуждается тема детских суицидов. Проблема актуальная. По мнению Екатерины Мухиной, замалчивать ее нельзя, но и спекулировать на этом ни в коем случае не следует.

«К каждому случаю нужно подходить индивидуально, и не стоит раздувать излишнюю шумиху, ведь у подростков есть тяга к подражанию: они хотят быть похожими на всех или, наоборот, выделиться из общей массы, но зачастую вовсе не думают о последствиях», – считает Екатерина Борисовна.

Она обращает внимание на то, что с ребенком необходимо как можно чаще и откровеннее разговаривать, интересоваться, чем он живет, постараться стать для него действительно другом. При этом важно не перегнуть палку, потому что гиперопека так же, как и недосмотр, может негативно сказаться на поведении и психологическом состоянии подростка.

«Бывали случаи, когда дети приходили ко мне и просили спасти их от собственных родителей, – продолжает Екатерина Борисовна. – Начинала разбираться – оказывалось, что вполне хорошая и заботливая мама требовала от ребенка отличной учебы, а когда у него не получалось, била его». В таких ситуациях помогали беседы, в том числе и психолога с родителями.

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Екатерина Мухина признается, что главным ее жизненным принципом всегда было и остается – помоги другому человеку, если можешь. Этим принципом она руководствуется и сейчас, работая Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области.