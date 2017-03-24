Инициативу – в свои руки

Возможности для улучшения жизни на селе находят сами жители

Есть по крайней мере два противоположных типа отношения человека к жизни – созерцательное и деятельное.

В отдаленной мещерской глубинке, между реками Нарма и Курша, затерялось клепиковское село Норино. Спидометр на машине насчитал почти сорок километров от Тумы, пока мы добрались до места. Удаленность от больших дорог и всего около полусотни постоянных жителей – такие точки на карте принято относить к «бесперспективным». Но знакомство со здешними людьми убеждает в обратном: благодаря их неравнодушию деревня постепенно преображается, становится более чистой, ухоженной, красивой.

Кстати, и наша поездка сюда случилась именно потому, что в редакцию пришло письмо от местных активистов. Нам захотелось воочию посмотреть на этих небезразличных людей.

Новая жизнь родника

Проехавшись по местной округе, можно удивиться тому, что во многих небольших селениях есть свой почитаемый источник. Родник вблизи Норина, в сосновом лесу на берегу Нармы, с давних пор считался святым. Вкус у воды изумительный, свидетельствуют местные жители: какая-то сладковатая, с характерным привкусом, какой бывает у освященной воды, чистейшая и очень холодная в любую погоду. Предание гласит, что где-то в конце XIX века на этом месте было видение ликов святых в реке, и затем рядом забил родник, в котором явилась икона Богородицы. Над источником возвели часовню, но с приходом советской власти коммунисты ее сломали, а из бревен построили клуб. Однако верующие не сдались. Воспоминания очевидцев тех событий записала здешняя уроженка Татьяна Колесникова: «Бабы собрали денег, купили амбар, разобрали, перенесли его к роднику, и сами построили будку, из домов снесли в нее иконы».

– Бывало, на Пасху, вместо того чтобы работать, люди идут в часовенку. Коммунисты ее несколько раз жгли, а народ опять восстанавливал. Ведь церкви поблизости нет, и на все великие праздники собирались там. Последняя часовня по счету была четвертой. Только вот она стала приходить в негодность: деревянный сруб подгнил, вода начала портиться. Тему эту мы поднимали давно. И вот в июле прошлого года на общем собрании жителей сел Норино, Немятово, Миленино было решено всем миром восстановить родник и часовню, – рассказала Марина Шувалова, член инициативной группы по восстановлению родника.

Договориться по денежным вопросам всегда непросто. Инициаторы проекта не скрывают, что этот пункт был самым серьезным, тем не менее людям удалось сплотиться для доброго дела. Деньги сдали более ста человек, включая дачников, пенсионеров, многие – несмотря на ограниченные финансовые возможности, по зову сердца и совершенно безвозмездно, не ожидая помощи со стороны.

Совместно обсудили план реконструкции. Местные мужчины собрались на субботник и разобрали старое сооружение. На собранные деньги закупили материал. Деревянный колодезный сруб заменили на бетонные кольца, и деревенские мастера построили над источником новую часовенку. Из-за осенних дождей покраску и окончательное оформление отложили на весну, но уже сейчас стройная, легкая и даже весьма изящная конструкция радует и глаз, и душу. С просьбой об освящении родника жители Норина обратились к епископу Касимовскому и Сасовскому Дионисию. Это будет такой праздник, какого уже давно не видела деревня.

Простор для действий

И это не единственная местная инициатива на благо села. Так, жители Норина своими силами расчистили территорию возле медпункта от аварийных деревьев. Провели субботник по уборке несанкционированной свалки на окраине. Наконец, организовали регулярный сбор и вывоз ТБО.

– Последний вопрос на самом деле очень сложный. Всем нам хочется жить в чистоте, но менталитет деревенских жителей очень сильно отличается от городских. Не всегда они соглашаются с тем, что за вывоз мусора надо платить. Но все-таки на общем собрании в ноябре прошлого года мы договорились поставить контейнер, который вывозится ежемесячно, – поделились члены инициативной группы.

Примеров подобной активности немало и в округе. Не так давно в деревне Дмитриево дачник-москвич на свои средства при участии жителей Дмитриева и Колесникова построил церковь в честь Дмитрия Донского. На кладбищах в селах Колесниково и Воскресенье группа любителей автомобильного спорта из Рязани установила памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В селах Акулово, Воскресенье, Уречное на средства жителей были выстроены часовни, в Гаврине и Воскресенье облагорожены родники.

Местная администрация начинания сельчан одобряет и поддерживает.

– В нашем поселении много отзывчивых людей, любящих свой край. Благодаря им за последние несколько лет проведена огромная работа. Низкий поклон всем жителям за то, что в наше непростое время они не перестают творить добро, – говорит глава Колесниковского сельского поселения Владимир Деткин.

Вот только помочь лишней копейкой администрация не может: бюджет поселения, как и повсеместно, дотационный, производств здесь нет, а значит, налоги собираются скромные, объясняет сельский глава. Но на данный момент народная инициатива – одна из наиболее реальных возможностей улучшения жизни на селе. Это понимают и на государственном уровне. Впервые в этом году между Минсельхозом России и правительством Рязанской области в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельс­ких территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» заключено Соглашение на предоставление в 2017 году региону субсидий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Кроме того, планируется дополнить госпрограмму Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы» новой подпрограммой, направленной на поддержку местных инициатив граждан на территориях городских округов, городских и сельских поселений.

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История, услышанная в Норине, рождает естественный вопрос: откуда в ее героях такое неравнодушие? Мне вспомнилось, как старожилы рассказывали, что асфальтированная дорога в эти места пришла только в начале 1990-х. Может быть, у жителей здешней стороны за века выработалась привычка справляться с трудностями самостоятельно? А природные качества коренного населения удачно дополнили деловитость и напористость дачников-москвичей… Припомнился мне кстати еще один любопытный факт: именно недалекие соседи норинцев, жители рабочего поселка Тумы, первыми из всей области вслед за жителями Рязани стали развивать территориальное общественное самоуправление и образовали свой комитет ТОС. Цель та же самая – благоустроить территорию проживания, изменить свою жизнь к лучшему. Что ни говорите, это характер, который, как известно, во многом определяет судьбу.