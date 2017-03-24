Работа по договоренности

«Мой внук недавно окончил обучение и находится в поиске работы по специальности. В одной из организаций Рязани ему предложили интересную должность с хорошим окладом, но без оформления трудовых отношений. Чем грозит подобное трудоустройство?

Р.М. Сорокина, г. Рязань»

Как пояснили в министерстве труда и занятости населения Рязанской области, проблема осуществления трудовой деятельности без оформления трудовых отношений между работником и работодателем остается в нашем регионе по-прежнему актуальной. О негативных последствиях неформальной занятости для граждан рассказывает руководитель ведомства Юлия Рокотянская:

Ю.Р. – Прежде всего, хотелось бы отметить, что официальное трудоустройство на работу обязывает работодателя соблюдать трудовое законодательство, Налоговый кодекс, законы о социальном страховании граждан и нести дополнительные расходы в виде налогов, социальных отчислений в пользу государства и фондов, а также в пользу работника. Зачастую последствия работы без трудового договора бывают крайне печальны. Во-первых, у работника нет никаких социальных гарантий. За него не перечисляются взносы в Пенсионный фонд и ФСС, а это значит, что больничный работнику могут не оплатить. Особенно хочется предостеречь от работы без оформления девушек, которые в будущем могут пойти в отпуск по беременности и родам. Кроме того, работник не обеспечен гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством. Речь идет о предоставлении оплачиваемого ежегодного отпуска и всех доплат, например, за работу в ночное время или за сверхурочную работу, сохранении рабочего места в период временной нетрудоспособности, обеспечении безопасности и условий труда и т.д.

Есть еще немаловажный пункт, о котором часто забывают: неофициальное трудоустройство создает проблемы при получении кредитов, а также при использовании права на налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц в полном объеме.

Р.В. – А что грозит работодателю при неофициальном трудоустройстве работников? Существует ли уголовное наказание?

Ю.Р. – Согласно действующему законодательству, при установлении факта неофициального трудоустройства предусмотрен административный штраф: на должностных лиц – в размере от 10 000 – 20 000 руб; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 5 000 – 10 000 руб.; на юридических лиц – штраф размером 50 000 –100 000 руб. Повторное же совершение правонарушения в части неоформления трудового договора с работником повлечет дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет для должностного лица и наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юр. лица, – от 30 000 – 40 000 руб, на юридических лиц – от 100 000 – 200 000 руб. Стоит отметить, чем неформальная работа чревата и непосредственно для работника: за уклонение от уплаты налогов физическим лицом предусмотрена также уголовная ответственность.

Р.В. – Что необходимо знать работнику при оформлении трудовых отношений с работодателем?

Ю.Р. – В первую очередь, нужно заключить в письменном форме трудовой договор, один экземпляр которого должен быть у работника, а другой храниться у работодателя. В дальнейшем прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании данного заключенного трудового договора. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является трудовая книжка. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, если работа в этой организации является для работника основной.

Р.В. – Куда может обратиться за помощью человек, который осуществляет фактически трудовую деятельность без оформления трудового договора?

Ю.Р. – Конечно же, в наше министерство, а также в Государственную инспекцию труда в Рязанской области и органы прокуратуры для оказания практической помощи, в том числе для подготовки необходимых исков в судебные органы. Кроме того, можно направить информацию о наличии факта неформальной занятости по телефонам «горячей линии»:

– в министерство труда и занятости населения Рязанской области: (4912) 92-24-85, e-mail: mintrud@mintrud.ryazan.ru;

– в Государственную инспекцию труда в Рязанской области: 8(4912) 96-62-92, 8(4912) ­96-61-35, 8(4912) ­96-61-3; e-mail: gitrzn@gmail.com.