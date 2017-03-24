отличает руководителя строительной компании из Кадома

«Мы живем в такое время, когда материальные ценности вытесняют духовные, в дефиците милосердие, доброта и гуманность. Сегодня простой человек, способный творить добро и нести свет, – большая редкость. Их мало, но они есть. Один из них– директор компании ООО «Стройсервис – СГ» Руслан Коряев. Это добрейшей души человек, с которым очень легко и приятно общаться. Ему чужды гордыня, зазнайство. Про таких людей говорят: «Все великое просто». Он уважительно относится ко всем окружающим людям, будь то взрослый или ребенок. Любой разговор начинает со слов: «Здравствуйте». Это не дежурная фраза, а проявление интереса и заботы о каждом близком и знакомом человеке. Всегда внимательно выслушает, подскажет, поможет и делом, и советом. Руслан Муссадович обладает такими качествами, как простота, доброта, порядочность и трудолюбие.

В 2008 году появился фундамент будущего здания нашего кадомского детского сада № 3 «Яблонька», 2 июня 2009 года в торжественной обстановке был заложен первый кирпич, на стройплощадке кипела работа. Благодаря стараниям и слаженной работе строительной компании под руководством Руслана Муссадовича Коряева 15 марта 2010 года распахнул свои двери для наших воспитанников новый детский сад. На протяжении последующих семи лет Руслан Муссадович является добрым другом для детей и сотрудников детского сада. В 2012 году в р.п. Кадом пришла большая беда, долгое время кадомчане находились в зоне затопления. Руслан Муссадович незамедлительно пришел на помощь работникам детского сада, обеспечив всех продуктами первой необходимости. Он от чистой души помогает тем, кто нуждается в помощи. Много добрых дел было сделано за это время. Например, на новый год директор компании ООО «Стройсервис – СГ» подарил детям сертификат на приобретение спортивного инвентаря и игрушек на 15000 рублей, в преддверии 8 Марта порадовал сотрудниц детского сада № 3 «Яблонька».

Коллектив детского сада выражает глубокую благодарность Р.М. Коряеву за его доброту и гражданскую позицию пословицей: «У доброй славы большие крылья».

Заведующая МДОУ «Кадомский детский сад № 3«Яблонька»

Надежда Валентиновна Дивеева