На прямой связи

– Можно по Интернету подать заявление для изменения способа доставки пенсии?

Грунина М., Рязань

– В дистанционном электронном режиме можно получить много услуг Пенсионного фонда. Самые популярные из них – это прием заявлений о назначении пенсии и доставке пенсии. Количество заявлений по данным вопросам, принятых территориальными органами ПФР по итогам 2016 года при помощи электронных сервисов, составило 55% от общего количества. Чтобы подать заявления дистанционно, нужно иметь доступ к сервису «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. Кроме того, услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ.