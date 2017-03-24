Областная общественно-политическая газета
06:24 МСК
Пятница
24 марта 2017 года
Выпуск № 53 (5340)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани начала работу методическая школа учителей-словесников ЦФО Рязанский «Элекс-Фаворит» сыграет в Московской области с дублем «Дины» На улице Островского в Рязани появились цветочные клумбыВрио губернатора Рязанской области Николай Любимов: привлекать инвесторов и создавать рабочие места – задачи и муниципальной, и региональной властиПо ряду адресов в Рязани отключат подачу холодной воды
Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017
Просмотров: 46
Выпуск № 53 (5340) |
Пятая полоса
Читатель - газета
Версия для печати

На прямой связи

– Можно по Интернету подать заявление для изменения способа доставки пенсии?

Грунина М., Рязань

 

– В дистанционном электронном режиме можно получить много услуг Пенсионного фонда. Самые популярные из них – это прием заявлений о назначении пенсии и доставке пенсии. Количество заявлений по данным вопросам, принятых территориальными органами ПФР по итогам 2016 года при помощи электронных сервисов, составило 55% от общего количества. Чтобы подать заявления дистанционно, нужно иметь доступ к сервису «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. Кроме того, услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
Доброта, порядочность и трудолюбие
отличает руководителя строительной компании из Кадома
Инициативу – в свои руки
Возможности для улучшения жизни на селе находят сами жители
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
25 марта – День работника культуры
Событие
Конструктивное взаимодействие
Состоялась встреча главы региона Николая Любимова с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
В ожидании тепла
Рязанские школьники встретили весну конкурсом птичьих домиков и хороводами
Татьяна Клемешева
Общество
Фонд утвердил отчетность
Более 6,5 тысячи рязанцев переселены в новое комфортное жилье
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Сердечная доступность
В Рязани обсудили особые образовательные потребности детей-инвалидов
Татьяна Банникова
Событие
До всего есть дело
Ветеранская организация области отметила тридцатилетие со дня основания
Валентина Севостьянова
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
Работа по договоренности
Светлана Максимова
Тема дня
Инициативу – в свои руки
Возможности для улучшения жизни на селе находят сами жители
Татьяна Железнова
Общество
Взрослый подход к детским проблемам
Уполномоченный по правам ребенка помогает решать спорные и конфликтные ситуации
Ольга Драган
Актуально
Свободное время чиновников возьмут под контроль
Минтруда разработал поправки в «Общие принципы служебного поведения госслужащих»
Люди дела
Как русская печь бизнесу помогает
Почему крестьяне раньше ценили хлеб выше мяса?
Юрий Евстифеев
Общество
Тренды добрые и не очень
Лучшими шутниками открытия Рязанской лиги КВН стали летчики из Ульяновска
Татьяна Клемешева
Спорт
Вспоминая Павла Чехова
Какой импульс дал первый директор спортивного манежа «Юность» развитию легкой атлетики
Спорт
На лыжах с картой – за победой
Рязанские мастера спортивного ориентирования завершили зимний сезон и, сменив лыжи на кроссовки, начинают подготовку к летнемус
Спорт
БК «Рязань» мечтает о Кубке «Сибура»
Общество
Радость для защитников
Рязанский живописец подарил военнослужащим Министерства обороны РФ свою персональную выставку
Татьяна Клемешева
Наше время
Экскурсия с закрытыми глазами
Читатели библиотеки для слепых познакомились со старинными бумагами
Анна Добролежа
Наши новости
Древние традиции и яркие впечатления
В Касимове гостей из Москвы угостили блюдами татарской кухни и научили писать арабской вязью
Собственная информация
Ищу маму
Ищу маму
Читальный зал
Эхо народа
В марте Валентину Распутину исполнилось бы 80 лет
Вероника Шелякина
Читальный зал
Книжная полка
Вероника Шелякина
Азбука потребителя
Тарифный произвол
Как обрести независимость от него?
Михаил Скрипников
Игры разума
Как учить учителей
Игры разума
Владимир Васильев
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
Малыши сразились в шашки
Это игра, развивающая логику, внимание, мышление детей
Путевой лист
Коллекционер познавательных историй
Есть у военного автомобилиста Анатолия Шалимова необычное хобби
Вячеслав Астафьев
Инициатива
Вместо жезла – аптечка
Инспекторы ДПС прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожных авариях.
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
«Бонус-малус» поможет сэкономить
Вячеслав Астафьев
Встречи с природой
Хорошо там, где нас нет
Иван Назаров
Фотовзгляд
Не верь глазам своим
Реклама, как надо понимать, не только активный двигатель торговли. Она меняет наше осознание реальности окружающего мира. Не верите? Убедитесь!
Дмитрий Осинин
Вернисаж
Из частных коллекций
Выставка в «Галерее Прио» представляет наследие мастеров XIX–XX веков
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы