От драмы до мюзикла

Студенческому театру Рязанского колледжа культуры доступны любые жанры

Театр «Молодые зодчии» был создан Заслуженным работником культуры РФ, педагогом Рязанского колледжа культуры Валентиной Александровной Лечкиной в 2005 году. В 2009 году коллектив получил звание «Народный», а в 2012 году театр возглавил Игорь Дульщиков. Новый руководитель, опираясь на опыт пре­дыдущих режиссеров, «вдохнул» новую жизнь в театральный коллектив.

Свою работу он начал с постановки классического произведения И.А. Крылова «Урок дочкам». Затем появилась череда новых спектаклей и театрализованных представлений: «Женщина, которая любила/убила Моцарта», «Рядовые», «Выбор», «На смерть Елизаветы», «Новогодний переполох», «Супермама», «Дорогою добра…» и другие. В 2015 году был поставлен детский спектакль «Двенадцать месяцев» по одноименной пьесе С. Маршака. Его зрителями стали юные шатчане и воспитанники Чучковского и Сасовского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В 2016 году состоялась премьера спектакля «Волшебное озеро». Жюри и зрители областного конкурса-фестиваля «Губернские подмостки – 2016» высоко оценили эту работу. В апреле 2016 года состоялась премьера спектакля «Квест», драматургами, режиссерами и актрами стали участники коллектива. В этом же году театру присвоено звание «Образцовый коллектив Рязанской области». Участники театра неоднократно становились победителями Международных, межре­гиональных, областных, районных конкурсов и фестивалей, таких как 5-й Международный фестиваль-конкурс «Журавли над Россией», Всероссийский конкурс художественного чтения, проходившего в рамках Международного фестиваля «Четыре элемента», 4-й Межрегиональный детский музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…», Межрегиональный открытый смотр-конкурс творческих коллективов «Танцуй и пой, Тамбовщина!», 1-й Межрегиональный молодежный театральный фестиваль-конкурс «Тот образ во мне не угас», 1-й Областной конкурс-фестиваль «Наше время», 4-й Межрегиональный фестиваль-конкурс «Сосновские просторы».

О том, чем сегодня живет театр и каковы планы «Молодых зодчих» в канун профессиональных праздников – Дня работника культуры и Международного дня театра – мы беседуем с обладателем почетного знака Губернатора Рязанской области «За наивысшие достижения» и неоднократным обладателем именной премии Губернатора «За развитие юных дарований» Игорем Дульщиковым.

– Игорь Владимирович, вы окончили Рязанский педагогический институт, начинали работать преподавателем русского языка и литературы. Что привело вас в мир театра?

И.Д. – В колледж я пришел преподавателем педагогики и психологии, литературы, русского языка и культуры речи. Уже позже педагог Наталья Викторовна Калядова решила поставить спектакль «За двумя зайцами» для одних из первых «Губернских подмостков», которые проводились здесь, в Шацке. В спектакле я играл Голохвастова и за эту роль был отмечен. После чего ко мне подошел Владимир Фердинандович Дель и порекомендовал получить еще одно образование. Я послушался и поступил в Рязанский институт культуры на кафедру режиссуры. Постепенно все те предметы, которые я вел до этого момента, «ушли», и сегодня я веду дисциплины только театрального курса.

– В чем для вас главное различие между педагогикой и режиссурой?

И.Д. – Результаты педагогики отдалены во времени. В театре же плоды труда ощутимы значительно раньше….

– Труппа театра – исключительно студенческая?

И.Д. – И в этом вся сложность. Наши актеры вызревают к четвертому курсу, то есть на выходе из колледжа. Между тем статус студенческого народного театра не позволяет иметь актеров, что называется, на ставке.

– Студенты приобретают мастерство в театре только как актеры?

И.Д. – Мы осваиваем многие театральные специальности, в том числе студенты, как режиссеры-постановщики, готовят спектакли в качестве дипломных работ. Например, одна из последних подобных работ – спектакль «Морозко», который вполне можно назвать русским мюзиклом. В работе были задействованы наши же музыкальные коллективы. В «Морозко» были и хороводы, и пляски, и песни. Нам помогала преподаватель Екатерина Корчагина. Спектакль стал популярным, мы показывали его воспитанникам детских реабилитационных центров нескольких районов, жителям Шацка во Дворце культуры.

– Долго ли живут ваши постановки, удается ли выезжать с ними за пределы Шацка?

И.Д. – К сожалению, нет. Спектакль – довольно громоздкая конструкция, которую проблематично вывезти с точки зрения требований к транспортировке. Давать его каждый выходной в Щацке тоже непросто, не такая большая в городе театральная аудитория, чтобы он был востребован на протяжении длительного времени. Поэтому наши спектакли живут, увы, недолго.

– О декорациях… Они тоже результат студенческого творчества?

И.Д. – Еще в институте нас учили работать в условиях дефицита. Костюмы, декорации – весьма дорогостоящие вещи, не всегда на них есть средства. У нас есть комплекты костюмов, относящиеся к разным историческим эпохам. Но многое мы делаем в прямом смысле сами, своими руками. Надо отметить, что даже на выбор спектакля влияет предполагаемый набор костюмов и декораций. Мы оцениваем свои силы и возможности, сможем ли обеспечить постановку необходимым.

– Удается участвовать в театральных конкурсах?

И.Д. – Отмечу, их очень мало, но мы стараемся не упускать ни одного из них. Чаще удается ездить с чтецами, например, недавно мы ездили на международный конкурс во МГИК, который назывался «Увеличительное стекло», и заняли там второе место.

– Много талантливых студентов?

И.Д. – Мы знаем, что талант – это, прежде всего, трудолюбие. Кроме того, чтобы он раскрылся, нужны определенные условия. Но мы не жалуемся, талантов у нас немало!

– Насколько, на ваш взгляд, востребованы театральные специальности колледжа?

И.Д. – В современных реалиях более востребована «профессия» блогера. Конечно, это шутка. По-прежнему учиться режиссуре, театральному искусству к нам приезжают из разных регионов. Есть студенты из Мурманска, Оренбурга, Ставрополя. Творческие специальности всегда имеют свою, скажем так, аудиторию.

– Есть ли среди выпускников звезды?

И.Д. – Конечно. Те, кто смотрел телесериалы «След», «Глухарь», «Я работаю в суде», знайте: Павел Полубабкин – наш студент! Он из Путятина, учился у нас, затем окончил Тамбовский институт культуры. Среди наших звезд – Александр Николаев, заместитель начальника ансамбля песни и пляски Министерства внутренних дел России. Перечень можно продолжать и дальше.

– О чем сегодня мечтает руководитель «Молодых зодчих»?

И.Д. – У меня на примете есть замечательная пьеса «Все мыши любят сыр» венгерского автора Дюла Урбана с милым, добрым, классическим сюжетом, из которого мог бы получиться замечательный мюзикл с красивой современной хореографией, костюмами, которые, кстати, играют не последнюю роль в зрительском восприятии и успехе постановки в целом. Было бы здорово реализовать эту мечту.