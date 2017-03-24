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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Четвёртая полоса
Собеседник
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От драмы до мюзикла

Студенческому театру Рязанского колледжа культуры доступны любые жанры
От драмы до мюзикла

Театр «Молодые зодчии» был создан Заслуженным работником культуры РФ, педагогом Рязанского колледжа культуры Валентиной Александровной Лечкиной в 2005 году. В 2009 году коллектив получил звание «Народный», а в 2012 году театр возглавил Игорь Дульщиков. Новый руководитель, опираясь на опыт пре­дыдущих режиссеров, «вдохнул» новую жизнь в театральный коллектив.

Свою работу он начал с постановки классического произведения И.А. Крылова «Урок дочкам». Затем появилась череда новых спектаклей и театрализованных представлений: «Женщина, которая любила/убила Моцарта», «Рядовые», «Выбор», «На смерть Елизаветы», «Новогодний переполох», «Супермама», «Дорогою добра…» и другие. В 2015 году был поставлен детский спектакль «Двенадцать месяцев» по одноименной пьесе С. Маршака. Его зрителями стали юные шатчане и воспитанники Чучковского и Сасовского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В 2016 году состоялась премьера спектакля «Волшебное озеро». Жюри и зрители областного конкурса-фестиваля «Губернские подмостки – 2016» высоко оценили эту работу. В апреле 2016 года состоялась премьера спектакля «Квест», драматургами, режиссерами и актрами стали участники коллектива. В этом же году театру присвоено звание «Образцовый коллектив Рязанской области». Участники театра неоднократно становились победителями Международных, межре­гиональных, областных, районных конкурсов и фестивалей, таких как 5-й Международный фестиваль-конкурс «Журавли над Россией», Всероссийский конкурс художественного чтения, проходившего в рамках Международного фестиваля «Четыре элемента», 4-й Межрегиональный детский музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…», Межрегиональный открытый смотр-конкурс творческих коллективов «Танцуй и пой, Тамбовщина!», 1-й Межрегиональный молодежный театральный фестиваль-конкурс «Тот образ во мне не угас», 1-й Областной конкурс-фестиваль «Наше время», 4-й Межрегиональный фестиваль-конкурс «Сосновские просторы».

О том, чем сегодня живет театр и каковы планы «Молодых зодчих» в канун профессиональных праздников – Дня работника культуры и Международного дня театра – мы беседуем с обладателем почетного знака Губернатора Рязанской области «За наивысшие достижения» и неоднократным обладателем именной премии Губернатора «За развитие юных дарований» Игорем Дульщиковым.

 – Игорь Владимирович, вы окончили Рязанский педагогический институт, начинали работать преподавателем русского языка и литературы. Что привело вас в мир театра?

И.Д. – В колледж я пришел преподавателем педагогики и психологии, литературы, русского языка и культуры речи. Уже позже педагог Наталья Викторовна Калядова решила поставить спектакль «За двумя зайцами» для одних из первых «Губернских подмостков», которые проводились здесь, в Шацке. В спектакле я играл Голохвастова и за эту роль был отмечен. После чего ко мне подошел Владимир Фердинандович Дель и порекомендовал получить еще одно образование. Я послушался и поступил в Рязанский институт культуры на кафедру режиссуры. Постепенно все те предметы, которые я вел до этого момента, «ушли», и сегодня я веду дисциплины только театрального курса.

 – В чем для вас главное различие между педагогикой и режиссурой?

И.Д. – Результаты педагогики отдалены во времени. В театре же плоды труда ощутимы значительно раньше….

 – Труппа театра – исключительно студенческая?

И.Д. – И в этом вся сложность. Наши актеры вызревают к четвертому курсу, то есть на выходе из колледжа. Между тем статус студенческого народного театра не позволяет иметь актеров, что называется, на ставке.

 – Студенты приобретают мастерство в театре только как актеры?

И.Д. – Мы осваиваем многие театральные специальности, в том числе студенты, как режиссеры-постановщики, готовят спектакли в качестве дипломных работ. Например, одна из последних подобных работ – спектакль «Морозко», который вполне можно назвать русским мюзиклом. В работе были задействованы наши же музыкальные коллективы. В «Морозко» были и хороводы, и пляски, и песни. Нам помогала преподаватель Екатерина Корчагина. Спектакль стал популярным, мы показывали его воспитанникам детских реабилитационных центров нескольких районов, жителям Шацка во Дворце культуры.

 – Долго ли живут ваши постановки, удается ли выезжать с ними за пределы Шацка?

И.Д. – К сожалению, нет. Спектакль – довольно громоздкая конструкция, которую проблематично вывезти с точки зрения требований к транспортировке. Давать его каждый выходной в Щацке тоже непросто, не такая большая в городе театральная аудитория, чтобы он был востребован на протяжении длительного времени. Поэтому наши спектакли живут, увы, недолго.

 – О декорациях… Они тоже результат студенческого творчества?

И.Д. – Еще в институте нас учили работать в условиях дефицита. Костюмы, декорации – весьма дорогостоящие вещи, не всегда на них есть средства. У нас есть комплекты костюмов, относящиеся к разным историческим эпохам. Но многое мы делаем в прямом смысле сами, своими руками. Надо отметить, что даже на выбор спектакля влияет предполагаемый набор костюмов и декораций. Мы оцениваем свои силы и возможности, сможем ли обеспечить постановку необходимым.

 – Удается участвовать в театральных конкурсах?

И.Д. – Отмечу, их очень мало, но мы стараемся не упускать ни одного из них. Чаще удается ездить с чтецами, например, недавно мы ездили на международный конкурс во МГИК, который назывался «Увеличительное стекло», и заняли там второе место.

 – Много талантливых студентов?

И.Д. – Мы знаем, что талант – это, прежде всего, трудолюбие. Кроме того, чтобы он раскрылся, нужны определенные условия. Но мы не жалуемся, талантов у нас немало!

 – Насколько, на ваш взгляд, востребованы театральные специальности колледжа?

И.Д. – В современных реалиях более востребована «профессия» блогера. Конечно, это шутка. По-прежнему учиться режиссуре, театральному искусству к нам приезжают из разных регионов. Есть студенты из Мурманска, Оренбурга, Ставрополя. Творческие специальности всегда имеют свою, скажем так, аудиторию.

 – Есть ли среди выпускников звезды?

И.Д. – Конечно. Те, кто смотрел телесериалы «След», «Глухарь», «Я работаю в суде», знайте: Павел Полубабкин – наш студент! Он из Путятина, учился у нас, затем окончил Тамбовский институт культуры. Среди наших звезд – Александр Николаев, заместитель начальника ансамбля песни и пляски Министерства внутренних дел России. Перечень можно продолжать и дальше.

 – О чем сегодня мечтает руководитель «Молодых зодчих»?

И.Д. – У меня на примете есть замечательная пьеса «Все мыши любят сыр» венгерского автора Дюла Урбана с милым, добрым, классическим сюжетом, из которого мог бы получиться замечательный мюзикл с красивой современной хореографией, костюмами, которые, кстати, играют не последнюю роль в зрительском восприятии и успехе постановки в целом. Было бы здорово реализовать эту мечту.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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