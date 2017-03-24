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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Третья полоса
Событие
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Сердечная доступность

В Рязани обсудили особые образовательные потребности детей-инвалидов

Межрегиональная научно-практическая конференция на эту тему открылась в четверг, 23 марта, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. Место проведения ее не случайно.

Именно здесь около десяти лет назад представители педагогического сообщества и работники социальной сферы собрались для того, чтобы попытаться выработать пути и технологии для взаимодействия с детьми, имеющими, как принято говорить, ограниченные возможности здоровья. За прошедшее время многое удалось сделать в сфере создания материальной доступной среды. Но, как подчеркнул на открытии конференции министр социальной защиты Рязанской области Денис Боков, главная заслуга рязанцев состоит, может быть, в том, что для детей-инвалидов, во многом благодаря помощи общественных организаций, стала возможной и сердечная доступность.

Что нового в работе с детьми, которые раньше считались необучаемыми? Интерес к данной проблеме подтверждал конференц-зал РГУ, в котором на пленарном заседании не было ни одного свободного места. В гости к рязанцам приехали специалисты-дефектологи из Пскова и Москвы, которых слушали с большим вниманием. Поделились своими наработками и ученые университета.

Были также занятия по секциям, руководство которыми взяли на себя организаторы конференции. Мастер-класс о работе с детьми на основе специальной индивидуальной программы провел кандидат педагогических наук из Пскова Андрей Царев.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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