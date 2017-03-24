До всего есть дело

Ветеранская организация области отметила тридцатилетие со дня основания

Торжества состоялись в Доме общественных организаций с участием вице-губернатора области Сергея Филимонова.

– Социальная защита пожилых людей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Эти и многие другие вопросы все эти годы остаются в центре внимания областной ветеранской организации. Ее деятельность наполнена высоким смыслом, – сказал Сергей Филимонов.

Как отметил в своем докладе председатель организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Ткач, все эти годы успешно решались вопросы людей пожилого возраста, оказывалась помощь в преодолении их жизненных трудностей, организации досуга, дополнительном образовании и во многом другом. В конечном итоге работа ветеранской организации активно влияла на стабильность общества в целом.

– Региональная власть и руководители ветеранских организаций слышат друг друга, что помогает вовремя решать многие проблемы старшего поколения, – подчеркнул Николай Ткач.

Он заметил, что членами ветеранской организации являются неравнодушные люди, сохранившие активность и готовые делиться своим жизненным опытом. Они успешно решают проблемы пожилых людей, в том числе и материальные. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны.

Работа многих ветеранских организаций, например, Московского района г. Рязани, Старожиловского, Шиловского, Сапожковского районов, заслуживает уважения. Совсем недавно возглавила ветеранскую организацию Ухоловского района Тамара Еремина, но результаты уже заметны. В разговоре Тамара Ильинична также подчеркнула, что особое внимание совет уделяет ветеранам Великой Отечественной войны. В Ухолове их девятнадцать человек. Здесь работает клуб «Здоровье», создан хор ветеранов, словом, люди так называемого третьего возраста не остаются без внимания.

– Наша организация, наверное, самая многочисленная – 49 первичек, – рассказывает председатель совета ветеранов Московского района Александра Репченкова. – У нас 260 участников Великой Отечественной войны. Все они обеспечены жильем. И в этом немалая заслуга ветеранской организации. Проводим большую работу в школах района, а их у нас 22. Считаем, что участие ветеранов в воспитании подрастающего поколения – дело нужное и полезное.

В торжествах также участвовали член Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Рязанской области Лариса Тюрина, заместитель Председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов.