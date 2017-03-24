Неделя глазами экспертов

Ольга Воронова,

член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук:

– Указ Президента РФ В.В. Путина дал старт формированию нового состава Общественной палаты Российской Федерации. Порадовало, что в президентский список вошли авторитетнейшие люди, хорошо известные рязанцам: Наталья Нарочницкая – видный ученый, историк, политолог, академик, общественный деятель, Евгений Александрович Примаков, внук выдающегося политика, другие.

Тем более значимо для меня то, что в минувшую пятницу Общественная палата Рязанской области рекомендовала меня для продолжения работы в Общественной палате Российской Федерации как представителя региона – уже в новом составе. Работа в федеральной палате с ноября прошлого года дала возможность увидеть серьезные достижения нашего региона в сравнении с другими субъектами РФ, убедиться в том, насколько значителен его потенциал. Со всей уверенностью могу утверждать, что Рязанская область занимает сегодня лидирующие позиции в стране по таким серьезным параметрам, как социальная стабильность, межнациональное согласие, насыщенная общественная жизнь, условия для поддержки профессионального роста молодежи, четко выстроенная система патриотического воспитания, развитая культурно-творческая среда.

Безусловно, порадовало всех любителей поэзии Есенина пришедшее на днях известие: 20 марта в столице Хорватии, городе Загребе, появился памятник Сергею Есенину. Во время торжественной церемонии открытия памятника прозвучало на русском и хорватском языках есенинское «Письмо матери» и было подчерк­нуто, что Есенин – великий поэт не только России, но и всего славянского мира.

Людмила Анисина,

кандидат педагогических наук, писатель:

– За прошедшую неделю самым ярким событием стало для меня празднование третьей годовщины долгожданного возвращения Крыма в Россию.

Крым наш! Эти слова были прочувствованы совершенно особым образом, когда в сентябре прошлого года мне довелось работать в Севастопольском архиве в поисках материалов о нашем земляке – адмирале А.П. Авинове. Являясь командиром порта, а затем военным губернатором (с 1834 по 1849 год), Авинов внес огромный вклад в строительство и укрепление Севастополя как главной военно-морской базы Черноморского флота.

Город необыкновенный, там все дышит благодарной памятью о доблестных его защитниках. Это были поколения, разделенные целой эпохой, которая не отменила, а, напротив, усилила патриотизм, отвагу, стойкость воинов, мужественно сражавшихся с врагом на земле и на море.

Удивительно, что атмосфера радости воссоединения с Россией ничуть не изменилась с марта 2014 года (вспомним репортажи из Крыма тех дней). Это чувствуется и в передачах местного радио и телевидения, и в словах экскурсоводов, и, что самое главное, в будничных разговорах на улицах. «Вернулся Крым навек в родную гавань!» – поется в замечательной песне «Крымский марш» (муз. А. Трушина, сл. О. Вороновой). С этой песни начался посвященный возвращению Крыма митинг в областном центре, в котором приняли участие тысячи рязанцев. В тот же день по решению Министерства культуры Республики Крым эта песня звучала в Севастополе, Симферополе и Керчи. И творческий вечер рязанца, капитана 2 ранга, поэта и композитора Александра Трушина (вечер состоялся 20 марта в библиотеке имени Горького) тоже стал незабываемым событием недели.