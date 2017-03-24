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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Вторая полоса
Праздник
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25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники культуры Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В учреждениях культуры Рязанской области трудятся талантливые, увлеченные, искренне любящие свое дело люди. Во многом благодаря им в регионе сохраняются уникальное историческое и культурное наследие, народные традиции и промыслы.

В Рязанской области сегодня реализуется ряд крупных проектов, в числе которых создание Музейного центра и Центра А.И. Солженицына в Рязани, туристического кластера «Рязанский». Ведется последовательная работа по строительству, ремонту и переоснащению домов культуры, клубов, музеев, театров, библиотек, которая обязательно продолжится в дальнейшем. Такая поддержка позволит укрепить материально-техническую базу областных и муниципальных учреждений культуры, расширить их возможности, развивать межрегиональные культурные связи. В зоне особого внимания остаются вопросы повышения социального статуса сотрудников отрасли.

2017 год насыщен культурными событиями и юбилейными датами, связанными с нашими выдающимися земляками. В этом году отмечается 160-летие со дня рождения К.Э. Циолковского, 140-летие А.С. Новикова-Прибоя, 125-летие К.Г. Паустовского, 180-летие И.П. Пожалостина и С.Н. Худекова. Рязанский государственный театр драмы празднует 230-летие со дня основания, 80 лет исполняется областному театру для детей и молодежи. Знаменательная дата и у самого региона – 80-летие со дня его образования.

Уверен, что профессионализм, ответственность, созидательный настрой позволит работникам культуры внести достойный вклад в подготовку и проведение всех праздничных мероприятий. Наша общая задача – сделать все, чтобы рязанский регион стал еще более привлекательным для туристов, более комфортным для людей, которые в нем живут.

Желаю работникам и ветеранам отрасли неиссякаемого вдохновения и осуществления всех намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра, новых творческих успехов!

Врио губернатора Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником.

Этот особенный день является признанием заслуг людей творческих, чей благородный труд направлен на сохранение культурных ценностей и приумножение богатого наследия рязанского края.

Вы воплощаете в жизнь театральные постановки, организуете концертные программы и представления, устраиваете выставки, проводите экскурсии – делаете жизнь земляков ярче и интереснее.

С вашим активным участием реализуются проекты по организации досуга жителей региона, развиваются самодеятельные коллективы и объединения, дети и взрослые имеют возможность заниматься в разнообразных кружках.

Вы передаете традиции и обычаи самобытной народной культуры, поддерживаете художественные промыслы, способствуете духовно-нравственному и эстетическому воспитанию молодежи, раскрытию творческого потенциала людей.

Примите слова искренней благодарности за верность избранному делу, постоянный поиск новых идей, вклад в развитие культуры на рязанской земле.

Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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Состоялась встреча главы региона Николая Любимова с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным
По материалам официального сайта Правительства области
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