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Выпуск № 53 (5340)
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24.03.2017
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Выпуск № 53 (5340) |
Вторая полоса
Событие
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Конструктивное взаимодействие

Состоялась встреча главы региона Николая Любимова с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Рязанской области, взаимодействием исполнительной и законодательной властей, бюджетным процессом, оказанием поддержки региону со стороны федерального центра.

Комментируя встречу, глава региона Николай Любимов отметил, что проинформировал Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина о социально-экономической и политической ситуации в Рязанской области. Кроме того, речь шла об алгоритме сотрудничества региональной власти с депутатами, представляющими область в нижней палате парламента страны. «Мы говорили о том, как взаимодействовать с депутатами от Рязанской области в Госдуме, о внесении наших предложений, законопроектов. Они будут очень внимательно рассматриваться», – подчеркнул Николай Любимов.

По словам главы региона, будет активно использоваться право законодательной инициативы депутатов, избранных в Госдуму от Рязанской области. «Продолжится взаимодействие с председателем бюджетного Комитета Андреем Макаровым в части бюджетного процесса, с первым заместителем председателя Комитета по обороне Андреем Красовым по вопросам безопасности. Будем также работать и с другими депутатами», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в номере 53 (5340) от 24 марта 2017 года
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