В ожидании тепла

Рязанские школьники встретили весну конкурсом птичьих домиков и хороводами

Праздник и конкурс «Весну встречаем» состоялся в Центральном парке культуры и отдыха, его провели Центр детского творчества «Приокский», Городской центр детского экологического образования и рязанский «Арт-центр».

На танцевальной веранде собрались 25 команд школьников и их педагоги. Они принесли плакаты, посвященные охране природы, а также самостоятельно сделанные искусственные гнездовья для птиц, птичьи домики. Акция прошла в рамках Года экологии. Плакаты детей призывают сохранять заповедные зоны. Птичьи домики создавались для участия в пятом интернет-конкурсе Союза охраны птиц России. Орнитологи Союза выберут самые подходящие и оригинальные искусственные гнездовья по фото в соответствующей группе «ВКонтакте». Юные конкурсанты продемонстрировали свои изделия, рассказали, как они экономят воду, дали «клятву эколога». Дети играли в народные игры, а в финале получили в подарок сладкие «булочки-жавороночки», напоминающие о прилете первых птиц.