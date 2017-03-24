Фонд утвердил отчетность

Более 6,5 тысячи рязанцев переселены в новое комфортное жилье

Состоялось заседание правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, на котором была рассмотрена и утверждена годовая отчетность Рязанской области за 2016 год по программе переселения граждан из аварийного жилья.

В отчете Рязанской области содержится информация о ходе реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, о выполнении регионом условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также сведения о расходовании средств Фонда, областного и местных бюджетов на реализацию этой программы. По результатам рассмотрения правлением Фонда отчетности Рязанской области и анализа представленных данных отмечено, что регионом были выполнены все условия предоставления финансовой поддержки. Кроме того, не выявлено нарушений в расходовании средств, а также в реализации самих мероприятий адресной программы.

Таким образом, в Рязанской области полностью завершена программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. За время ее реализации более 6,5 тысячи жителей региона, проживавших в аварийных помещениях площадью более 108 тыс. кв. метров, переселены в новое комфортное жилье. Построен 221 многоквартирный дом.