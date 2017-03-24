В Рязани подвели итоги регионального этапа конкурса соцпроектов «Моя страна – Моя Россия»

Участники конкурса - студенты и школьники рязанских вузов и образовательных учреждений в возрасте от 14 до 25 лет - представили 57 социально значимых инициатив в одиннадцати номинациях. Победителями признаны авторы 24 проектов.

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра труда и занятости населения региона Александр Четоркин, начальник управления министерства печати и массовых коммуникаций области, эксперт конкурса Наталья Артонкина, представители министерства транспорта и автомобильных дорог региона, администрации Рязани, общественных организаций, студенты и школьники. Авторы лучших проектов будут представлять область на всероссийском уровне.

Победители регионального этапа конкурса «Моя страна – моя Россия»:

- номинация «Архитектурный образ моего города» - Евгений Кутузов, РГРТУ;

- номинация «Мой город» - Лилия Ларина, РГРТУ;

- номинация «Транспорт. Пути сообщения моей страны» - Инна Васькова, РИ (ф) МПУ;

- номинация «Моя разработка» - Анастасия Невская, РГРТУ;

- номинация «Реализованные проекты» - Аревик Казанчян, РГУ имени С. А. Есенина;

- номинация «Мои открытые университеты» - Лилия Горохова, РГРТУ;

- номинация «Мой дом» - Александр Тарасов, РГРТУ;

- номинация «Моя профессия» - Алена Рощина, Егор Шубин, школа №55.