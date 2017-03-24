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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 09:05
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В Рязанской области в этом году более 253 миллионов рублей потратят на строительство сельских автодорог

Планируется ввести в эксплуатацию 14 километров таких дорог

За два последних года в регионе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» было выделено 316,652 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. Построено 25,02 км автодорог к объектам сельхозпроизводства и социальной сферы, сообщили в региональном минсельхозе.

Между федеральным дорожным агентством и правительством региона заключено соглашение на предоставление в 2017 году Рязанской области на указанные цели 162,65 млн. рублей субсидий из федерального бюджета. С учетом выделяемых субсидий общий объем финансирования работ составит 253,781 млн. рублей.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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