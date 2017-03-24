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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 09:09
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Экономика
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40 тонн тепличных огурцов уже собрали в Рязанской области

37,5 тонны собраны в ООО «Ветер перемен» Рыбновского района, 2,5 тонны – в Рязанском районе (ИП Рустамян А.В.), проинформировали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По итогам прошлого года валовой сбор овощей защищенного грунта составил 1908 тонн.

Основной объем огурцов предстоит собрать в пленочных теплицах (весенних) и на открытом грунте уже в середине июля. В конце августа - в первой декаде сентября продолжится сбор огурцов в зимних теплицах.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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