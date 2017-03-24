В Рязанской области 130 человек будут досрочно сдавать ЕГЭ

Экзамены состоятся по 12 предметам.

В текущем году досрочный период проведения ЕГЭ - с 23 марта по 14 апреля. Планируется, что в это время экзамены будут сдавать 130 человек. Это выпускники школ текущего года и прошлых лет, а также студенты средних профессиональных организаций.

Самые популярные для сдачи предметы – русский язык, математика профильного уровня, обществознание и история.

23 марта четыре выпускника прошлых лет сдавали единый государственный экзамен по географии, информатике и ИКТ. Контролировали проведение ЕГЭ общественные наблюдатели совместно с сотрудниками регионального управления контроля и надзора. Очередной экзамен – по русскому языку – состоится 27 марта.

Напомним, пункт проведения экзамена создан на базе школы № 13 города Рязани. Он оснащен современным оборудованием для обработки и печати экзаменационных материалов, там установлено видеонаблюдение и металлодетектор, организовано дежурство сотрудников полиции и медицинских работников.

При приеме экзаменов применяются новые технологические решения: печать контрольных измерительных материалов осуществляется в аудиториях, сканирование экзаменационных материалов – в штабе пункта проведения экзамена. «Такая технология позволяет значительно сократить время обработки экзаменационных материалов и усилить информационную безопасность», – отметила министр образования региона Ольга Щетинкина. Она побывала вчера в пункте проведения ЕГЭ, проверила готовность пункта к проведению экзаменов, пообщалась с выпускниками и пожелала им успешной сдачи единого государственного экзамена.

Источник: сайт правительства Рязанской области