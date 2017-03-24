43 выездные бригады «скорой» работают в Рязани
На торжестве по этому случаю коллектив поздравил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.
Несмотря на большую нагрузку, вы ответственно выполняете свою работу, стремитесь максимально помочь каждому, кто обратился за помощью, – сказал Андрей Прилуцкий.
Лучшим сотрудникам службы министр вручил региональные награды, информирует сайт правительства области со ссылкой на региональный минздрав.
В настоящее время на городской станции скорую экстренную и неотложную помощь населению Рязани оказывают 43 выездные бригады, в том числе общепрофильные, педиатрические, анестезиолого-реанимационные, психиатрические и фельдшерские.
Автомобильный парк станции постоянно обновляется, в его состав входят около 50 оснащенных необходимой техникой автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе специализированные реанимобили.