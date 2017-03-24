43 выездные бригады «скорой» работают в Рязани

В областном центре отметили 90-летие городской станции скорой медицинской помощи

На торжестве по этому случаю коллектив поздравил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Несмотря на большую нагрузку, вы ответственно выполняете свою работу, стремитесь максимально помочь каждому, кто обратился за помощью, – сказал Андрей Прилуцкий.

Лучшим сотрудникам службы министр вручил региональные награды, информирует сайт правительства области со ссылкой на региональный минздрав.

В настоящее время на городской станции скорую экстренную и неотложную помощь населению Рязани оказывают 43 выездные бригады, в том числе общепрофильные, педиатрические, анестезиолого-реанимационные, психиатрические и фельдшерские.

Автомобильный парк станции постоянно обновляется, в его состав входят около 50 оснащенных необходимой техникой автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе специализированные реанимобили.