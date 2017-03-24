Общегородской субботник в Рязани проведут 1 апреля

Это не шутка: коррективы внесла погода

Об изменении даты проведения общегородского субботника сообщает сайт администрации Рязани. Из-за неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие выходные, общегородской субботник, запланированный на 25 марта, переносится на 1 апреля.

Изменений в проведении последующих общегородских субботников, назначенных на 8 и 22 апреля, пока не планируется.