Из-за реконструкции воздушной линии в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

27 марта с 9.30 до 16.00:

- ул. Весенняя, дома №№15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27/46, 51 корп. 1, 55а;

- 3-й Мопровский переулок, дома №№44, 46, 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54;

- ул. Шевченко, дома №№40, 42, 42а, 44;

- ул. 2-я Линия, дома №№25/38, 27, 29, 29а;

- ул. Высоковольтная, дома №№13, 17.

28 и 29 марта с 9.30 до 16.00:

- ул. Шевченко, дома №№40, 42, 42а, 44;

- ул. 2-я Линия, дома №№25/38, 27, 29, 29а;

- ул. Весенняя, дома №№23, 25, 25а, 27/46, 51 корп. 1.

30 и 31 марта с 9:30 до 16:00:

- ул. Весенняя, дома №№15, 17, 19, 21, 51 корп. 1, 55а;

- 3-й Мопровский переулок, дома №№44, 46, 48, 48 к.1, 50, 52, 54;

- ул. Высоковольтная, дома №№13, 17.

Источник: сайт администрации Рязани