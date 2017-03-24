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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 09:35
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Происшествия
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Ночью в селе Можары Рязанской области горел жилой дом

Есть пострадавший

Сообщение о пожаре в селе Можары Сараевского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 23 часа 25 минут. Как информирует сайт главного управления МЧС России по региону, деревянный дом с шиферной кровлей поврежден огнем по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 6 человек добровольной пожарной дружины.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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