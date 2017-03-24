Ночью в селе Можары Рязанской области горел жилой дом

Есть пострадавший

Сообщение о пожаре в селе Можары Сараевского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 23 часа 25 минут. Как информирует сайт главного управления МЧС России по региону, деревянный дом с шиферной кровлей поврежден огнем по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 6 человек добровольной пожарной дружины.