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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 09:41
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Спорт
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Рязанский «Элекс-Фаворит» выиграл у дубля «Дины»

Счет вчерашнего поединка 8:5
Рязанский «Элекс-Фаворит» выиграл у дубля «Дины»

Статистика матча 24 тура Высшей лиги конференции «Запад», состоявшегося в ДС «Квант» города Троицка Московской области, опубликована на сайте dina.ru:

ЭЛЕКС-ФАВОРИТ - ДИНА-д 8:5 (4:2)

ЭЛЕКС-ФАВОРИТ: Костиков - Петухов, Телегин, Лушников, Голунов, Чекмарев, Мурашкин, Куликов, Кинякин.

ДИНА-д: Бойцов - Штибегов, Ситников, Крылов, Шулико, Ахмадеев, Чичкан, Сунцов, Стародубов, Крутый.

Голы: Петухов (18,39), Голунов (23,42), Ситников (24, а/г), Чекмарев (25), Кинякин (31), Лушников (47) - Сунцов (16, 21), Крутый (33), Ситников (37), Штибегов (50).

Предупреждения: Ахмадеев, Штибегов, Стародубов.

Удаления: ст. тренер ДИНЫ - Андрей Юдин.

Фото с сайта dina.ru

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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