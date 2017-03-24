Рязанский «Элекс-Фаворит» выиграл у дубля «Дины»
Счет вчерашнего поединка 8:5
Статистика матча 24 тура Высшей лиги конференции «Запад», состоявшегося в ДС «Квант» города Троицка Московской области, опубликована на сайте dina.ru:
ЭЛЕКС-ФАВОРИТ - ДИНА-д 8:5 (4:2)
ЭЛЕКС-ФАВОРИТ: Костиков - Петухов, Телегин, Лушников, Голунов, Чекмарев, Мурашкин, Куликов, Кинякин.
ДИНА-д: Бойцов - Штибегов, Ситников, Крылов, Шулико, Ахмадеев, Чичкан, Сунцов, Стародубов, Крутый.
Голы: Петухов (18,39), Голунов (23,42), Ситников (24, а/г), Чекмарев (25), Кинякин (31), Лушников (47) - Сунцов (16, 21), Крутый (33), Ситников (37), Штибегов (50).
Предупреждения: Ахмадеев, Штибегов, Стародубов.
Удаления: ст. тренер ДИНЫ - Андрей Юдин.
Фото с сайта dina.ru
Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017