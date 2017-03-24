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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 11:00
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Общество
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В Рязанской области двое парней украли аккумулятор из чужого авто

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 49-летний житель села Ивановское Старожиловского района, который сообщил, что утром заметил: у его автомобиля «Газель», припаркованного у дома, взломан капот. Выяснилось, что ночью злоумышленники похитили из автомобиля аккумулятор.

Полицейские опросили жителей соседний домов и выяснили, что ночью было слышно, как по улице ездил автомобиль. Один из свидетелей разглядел его марку и цвет.

Сотрудники полиции выяснили, что автомобиль, привлекший внимание сельчан, принадлежит 20-летнему местному жителю. При осмотре жилища и машины парня полицейские обнаружили в салоне авто аккумулятор, похожий на похищенный.

Выяснилось, что к краже, кроме 20-летнего местного жителя, причастен 16-летний подросток из Рязани. Накануне приятели употребляли спиртное, а затем решили покататься по улицам на автомобиле. Ранее вечером один из парней заметил, что в доме, перед которым припаркована «Газель», не горит свет и предположил, что в жилище никого нет. Благодаря бдительности граждан и профессионализму полицейских кража была раскрыта за считанные часы. Похищенное изъято.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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