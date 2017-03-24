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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 11:10
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Спорт
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Юные пловцы в Рязанской области отметили День спиниста

Юные пловцы в Рязанской области отметили День спиниста

23 марта в плавательном бассейне «Нептун» прошло первенство сасовской ДЮСШ «Планета спорта» по плаванию «День спиниста». В соревнованиях приняли участие 100 воспитанников спортшколы в четырех возрастных группах. В программе соревнований были заплывы на 50, 100 и 200 метров на спине. Победитель определился в каждой возрастной группе и на каждой дистанции.

По итогам соревнований победителями стали:

2004 г.р. и старше – Гулькина Ксения и Кондрашов Максим;

2005-2006 г.р. – Лемтюгова Софья и Ефанов Кирилл;

2007-2008 г.р. – Привезенцева Кристина и Евдокимов Максим;

2009 г.р. и моложе – Баранова Полина и Роман Володин.

Победителям вручили кубки, медали и грамоты, призеры были награждены медалями и грамотами спортшколы «Планета спорта».

 Фото предоставлено спортшколой «Планета спорта» 

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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