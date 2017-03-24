В Рязани задержали трех наркопреступников

Сотрудники полиции в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» получили информацию о том, что в подъезде одного из домов «хозяйничают» трое мужчин. 60-летнего и 30-летнего рязанцев, а также 32-летнего жителя Скопинского района задержали сотрудники полиции. Как сообщает сайт УМВД России по области, при обыске у каждого из них обнаружили самодельные контейнеры с 3,5 граммами героина.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.