Областная общественно-политическая газета
12:09 МСК
Пятница
24 марта 2017 года
Выпуск № 53 (5340)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Весенняя охота в Рязанской области будет открыта 8 апреляВ Рязанской области несовершеннолетние воры «обчистили» три дачи 45 населенных пунктов Рязанской области находятся в зоне возможных лесоторфяных пожаров В пожаре в Рязанской области погибли ребенок и его отец Паводок в Рязанской области: вода в Оке убывает, а в Мокше, Проне и других реках области прибывает
Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 11:28
Просмотров: 60
Общество
Версия для печати

Ретро-автомобили проедут по улицам Рязани

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, 8 апреля, накануне Дня космонавтики, Рязанское региональное отделение Поискового движения России совместно с общественной организацией «Ретрокар Рязань» проведет автопробег по улицам Рязани. В акции примут участие 12 ретро-автомобилей до 1970 года выпуска.

Начало мероприятия – в 12.00 на площади Ленина. В рамках акции будет организована интерактивная площадка, где любой желающий сможет пообщаться с реставраторами и сделать памятные фотографии. Примерный маршрут движения колонны: пл. Ленина – Соборная площадь (разворот) – Первомайский проспект – Московское шоссе – пос. Дягилево. На площадке в Дягилево в 14.00 будет организована еще одна интерактивная зона. Для участников автопробега руководством гарнизона Дягилево будет проведена ознакомительная экскурсия в Музей дальней авиации.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
10:32
За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали 41 ДТП
09:41
Рязанский «Элекс-Фаворит» выиграл у дубля «Дины»
09:35
Ночью в селе Можары Рязанской области горел жилой дом
09:31
Из-за реконструкции воздушной линии в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию
09:25
Общегородской субботник в Рязани проведут 1 апреля
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы