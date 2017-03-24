Ретро-автомобили проедут по улицам Рязани

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, 8 апреля, накануне Дня космонавтики, Рязанское региональное отделение Поискового движения России совместно с общественной организацией «Ретрокар Рязань» проведет автопробег по улицам Рязани. В акции примут участие 12 ретро-автомобилей до 1970 года выпуска.

Начало мероприятия – в 12.00 на площади Ленина. В рамках акции будет организована интерактивная площадка, где любой желающий сможет пообщаться с реставраторами и сделать памятные фотографии. Примерный маршрут движения колонны: пл. Ленина – Соборная площадь (разворот) – Первомайский проспект – Московское шоссе – пос. Дягилево. На площадке в Дягилево в 14.00 будет организована еще одна интерактивная зона. Для участников автопробега руководством гарнизона Дягилево будет проведена ознакомительная экскурсия в Музей дальней авиации.