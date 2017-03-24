Жительница Рязанской области фиктивно поставила на учет в своем доме иностранца

Сотрудники полиции и регионального УФСБ при проверке жилого массива Рязани выявили, что 52-летняя рязанка в своей квартире фиктивно поставила на учет 22-летнего гражданина Республики Узбекистан.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отношении хозяйки «резиновой квартиры» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.