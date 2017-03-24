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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 11:44
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Общество
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Жительница Рязанской области фиктивно поставила на учет в своем доме иностранца

Сотрудники полиции и регионального УФСБ при проверке жилого массива Рязани выявили, что 52-летняя рязанка в своей квартире фиктивно поставила на учет 22-летнего гражданина Республики Узбекистан.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отношении хозяйки «резиновой квартиры» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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