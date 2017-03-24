Жители и гости Рязани смогут увидеть музыку

31 марта в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается выставка «Увертюра весны. Художники о музыке», сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА. На выставке будут представлены около 50-ти произведений в которых художники из разных городов России отразили свое отношение к музыке, постарались передать ритм и настроение музыкальных композиций. Это живопись, графика, керамика, арт-объекты, гобелен московских художников Леонида Феодора, Василия Павловского, Виктора Пуховского, Михаила Рошняка, рязанцев Льва Костева, Виктора Грушо-Новицкого, Василия Николаева, Максимилиана Преснякова, Андрея Назарова, Надежды Блиновой, Валентина Чавкина, Маргариты Будылёвой, Галины Сметаниной, Екатерины Кузнецовой. Выставку дополняют графические работы Алексея Шагинова из Ростова-на-Дону и окарины Андрея Задерия из Омска. В каждом из произведений музыка обретает свои формы воплощения, где ритм, колорит, композиция направлены на раскрытие особого «звучащего» содержания.

Выставка будет работать до 24 апреля 2017 г. с 11.00 до 19.00, вход до 18.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.