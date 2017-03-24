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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 12:25
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов рассказывает в ТАСС о стратегии социально-экономического развития области

Автор фото: Людмила Иванова | Глава рязанского региона Николай Любимов рассказывает в ТАСС о стратегии социально-экономического развития области
Фото: Людмила Иванова.

Участие в начавшейся в ТАСС пресс-конференции принимают представители как федеральных, так и региональных СМИ.

До начала пресс-конференции врио губернатора ознакомился с работой агентства ТАСС.

Кроме того, Николай Любимов дал эксклюзивное интервью ТАСС.

На пресс-конференции работают наши спецкорреспондент Людмила Иванова и фотокорреспондент Александр Королев.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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