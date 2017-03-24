Глава рязанского региона Николай Любимов рассказывает в ТАСС о стратегии социально-экономического развития области
Участие в начавшейся в ТАСС пресс-конференции принимают представители как федеральных, так и региональных СМИ.
До начала пресс-конференции врио губернатора ознакомился с работой агентства ТАСС.
Кроме того, Николай Любимов дал эксклюзивное интервью ТАСС.
На пресс-конференции работают наши спецкорреспондент Людмила Иванова и фотокорреспондент Александр Королев.
Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017