Прорыв тепломагистрали, из-за которого в Рязани без тепла остались 116 домов, 9 школ и 4 детских сада, сегодня будет ликвидирован

Как сообщает сайт администрации города, сегодня в результате сбоя в электроснабжении объектов подачи тепловой энергии города Рязани, был поврежден подающий трубопровод на участке тепломагистрали в районе ТЦ «Европа». Настоящее время на месте прорыва ведутся ремонтные работы. Специалисты МУП «РМПТС» локализовали место порыва и приступили к устранению его последствий. По их предварительной оценке, работы будут завершены до конца сегодняшнего дня 24 марта. Прекращена подача теплоснабжения в 116 жилых домов, 9 школ, 4 детских сада.