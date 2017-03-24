В Рязани ликвидировали ямы еще на 17 участках дорог

Как сообщает сайт администрации города, с 20 по 23 марта на 17 участках дорог Рязани на общей площади около 920 кв.м ликвидировали ямы. В работе ежедневно было задействовано 14 бригад управления благоустройства города.

За четыре дня ямы ликвидировали на участках улиц Черновицкой, Горького, Юбилейной, Пролетарской, Солнечной, Либкнехта, Вознесенской, Новаторов, Костычева, Садовой, Петрова, Восточной окружной дороги, Куйбышевского шоссе, Московского шоссе, площади Свободы, проезда Речников, от ул. Черновицкой до ТЭЦ. Там, где применить асфальтобетонную смесь было невозможно, ямы засыпали щебнем. Такую работу провели на дороге по улице Вокзальной и участке автодороги от ул. Промышленной до ул. Прижелезнодорожной на общей площади – более 250 кв.м.