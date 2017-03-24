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24.03.2017, 13:00
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Власть
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Рязанская область готовится к 160-летию К.Э. Циолковского

Глава региона Николай Любимов отвечает на вопросы федеральных и региональных журналистов в агентстве ТАСС
Автор фото: Александр Королев | Рязанская область готовится к 160-летию К.Э. Циолковского
Фото: Александр Королев.

Один из первых вопросов касался планов празднования юбилея основоположника современной космонавтики Константина Циолковского. Отвечая на него, врио губернатора сообщил, что в рамках празднования в Рязанской области пройдет большая конференция, в том числе с участием гостей из Калужской области, где жил и трудился ученый.

Кроме того, будет разработан межрегиональный туристический маршрут, связанный с именем основоположника современной космонавтики: Калуга – Боровск – Рязань.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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