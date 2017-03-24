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24.03.2017, 13:35
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Власть
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Объем инвестиций в экономику Рязанской области необходимо увеличить в три раза

Такую задачу перед региональным правительством ставит врио губернатора Николай Любимов
Автор фото: Александр Королев | Объем инвестиций в экономику Рязанской области необходимо увеличить в три раза
Фото: Александр Королев.

Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конфереции в агентстве ТАСС.

Трехкратного увеличения объемов инвестиций необходимо достичь, по мнению врио губернатора, в трехлетний срок. Именно привлечение инвестиций, как подчеркнул Николай Любимов, позволит повысить доходы регионального бюджета. Они должны быть увеличены в полтора раза.

Из крупных инвестиционных проектов, которые находятся сейчас в работе, глава региона назвал строительство мегафермы и предприятия по производству канцелярских товаров.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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