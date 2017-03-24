Объем инвестиций в экономику Рязанской области необходимо увеличить в три раза

Такую задачу перед региональным правительством ставит врио губернатора Николай Любимов

Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конфереции в агентстве ТАСС.

Трехкратного увеличения объемов инвестиций необходимо достичь, по мнению врио губернатора, в трехлетний срок. Именно привлечение инвестиций, как подчеркнул Николай Любимов, позволит повысить доходы регионального бюджета. Они должны быть увеличены в полтора раза.

Из крупных инвестиционных проектов, которые находятся сейчас в работе, глава региона назвал строительство мегафермы и предприятия по производству канцелярских товаров.