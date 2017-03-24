Оборонщики Рязанской области осваивают рынок гражданской продукции
На 42-й Межрегиональной специализированной выставке «Здравоохранение», прошедшкй в Воронеже, Касимовский приборный завод – филиал Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) – продемонстрировал широкую линейку своих медицинских изделий.
Было отмечено, что продукция предприятия отличается качеством, надежностью, обеспечивает современные технологии лечения.
Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017