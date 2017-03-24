Рязанцы могут поехать в Артек

На состоявшейся 24 марта областной конференции активистов школьных музеев члены Общественного совета Рязанского регионального отделения Всероссийского военно-исторического общества предложили юным музейщикам пройти тест на знание истории своей страны (в рамках общеобразовательной программы). Было задано 40 вопросов, подготовленных доцентами истфака МГУ при содействии научного отдела общества. Ответить на них надо было за 20 минут. Успешной эта работа может быть признана в том случае, когда осилено больше половины вопросов. Если прошедшие тест хорошо напишут сочинение на тему «Моя семья в истории России», то они могут претендовать на поездку в конце мая в лагерь «Артек».