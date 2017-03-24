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24.03.2017, 14:18
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Экономика
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Рязанские строители провели совещание по дальнейшему развитию рынка строительных работ

Совещание состоялось на базе Рязанского кирпичного завода по инициативе Союза строителей региона. В нем приняли участие руководители строительных организаций и предприятий промстройиндустрии с участием заместителя председателя правительства области Владимира Трушкина, заместителя министра строительного комплекса Сергея Семенова, начальника управления министерства промышленности, инновационных и информационных технологий Александра Акимова, заместителя начальника Государственной инспекции жилищного и строительного надзора Елены Сергеевой.

На совещании шел разговор о развитии регионального строительного рынка, обеспечении его материалами местного производства, внедрении новых технологий, повышении качества работ, подготовке кадров для отрасли. Все выступающие подчеркнули важность подобных совещаний, на которых можно не только оперативно обозначить, но и быстро решить все проблемные вопросы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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