В Рязанской области за сутки ликвидировали три пала травы

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки огнеборцы региона 3 раза тушили сухую траву. Палы зафиксировали в Рязани, Спасском и Старожиловском районах. Общая площадь загорания составила более 2 гектаров. Всего в тушении принимали участие 7 человек личного состава государственной противопожарной службы, 3 человека из добровольной пожарной охраны.

В этом году борьбу с палами огнеборцам пришлось начать раньше обычного, первый случай возгорания был зарегистрирован 10 марта. Всего с начала года пожарные потушили 25 палов. Наибольшее количество (15) зарегистрировано в Рязани. Среди муниципальных районов больше всего загораний произошло в Рыбновском районе (4 случая).

Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает: за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы, мусора, разведении костров нарушители будут привлечены к административной ответственности.