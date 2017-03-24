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24.03.2017, 14:44
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Общество
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В Рязанской области за сутки ликвидировали три пала травы

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки огнеборцы региона 3 раза тушили сухую траву. Палы зафиксировали в Рязани, Спасском и Старожиловском районах. Общая площадь загорания составила более 2 гектаров. Всего в тушении принимали участие 7 человек личного состава государственной противопожарной службы, 3 человека из добровольной пожарной охраны.

В этом году борьбу с палами огнеборцам пришлось начать раньше обычного, первый случай возгорания был зарегистрирован 10 марта. Всего с начала года пожарные потушили 25 палов. Наибольшее количество (15) зарегистрировано в Рязани. Среди муниципальных районов больше всего загораний произошло в Рыбновском районе (4 случая).

Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает: за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы, мусора, разведении костров нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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