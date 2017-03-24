Областная общественно-политическая газета
17:03 МСК
Пятница
24 марта 2017 года
Выпуск № 53 (5340)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Ночью в селе Можары Рязанской области горел жилой дом Из-за реконструкции воздушной линии в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергиюОбщегородской субботник в Рязани проведут 1 апреляВ Рязанской области 130 человек будут досрочно сдавать ЕГЭ 43 выездные бригады «скорой» работают в Рязани
Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 14:51
Просмотров: 113
Актуально
Версия для печати

Вода в Оке в Рязанской области продолжает убывать

Вода в Оке в Рязанской области продолжает убывать

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды не изменился и составляет 225 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 2 сантиметра и достиг отметки 497 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды не изменился и составляет 321 сантиметр. На территории Касимова уровень воды понизился на 7 сантиметров и составил 323 сантиметра. У населенного пункта Елатьма уровень воды в Оке за сутки понизился на 5 сантиметров, общий уровень составил 246 сантиметров, отмечается редкий ледоход.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 9 сантиметров и составил 307 сантиметров.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды не изменился и составил 271 сантиметр.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 422 сантиметра.

На реке Ранова села Троица уровень воды повысился на 8 сантиметров и составил 550 сантиметров.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 6 сантиметров и достиг отметки 151 сантиметр.

На территории Рязанской области остаются подтопленными 7 низководных мостов (в Путятинском, Сапожковском, Старожиловском и Скопинском районах) и один участок автодороги (в Рязанском районе).

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Фото Ольги Трофимовой.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
15:27
В Рязанской области перейдут на электронный документооборот
15:20
Из Скопина «Культурный экспресс» отправится в Сараевский район Рязанской области
15:17
Рязанская область до конца этого года должна войти в федеральную программу развития моногородов
15:15
Студенты-медики провели в Рязани социальную акцию «Белая Ромашка»
15:12
Рязанской области необходимы крупные инвестиционные вложения в агропромышленный сектор
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы