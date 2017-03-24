Вода в Оке в Рязанской области продолжает убывать

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды не изменился и составляет 225 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 2 сантиметра и достиг отметки 497 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды не изменился и составляет 321 сантиметр. На территории Касимова уровень воды понизился на 7 сантиметров и составил 323 сантиметра. У населенного пункта Елатьма уровень воды в Оке за сутки понизился на 5 сантиметров, общий уровень составил 246 сантиметров, отмечается редкий ледоход.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 9 сантиметров и составил 307 сантиметров.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды не изменился и составил 271 сантиметр.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 422 сантиметра.

На реке Ранова села Троица уровень воды повысился на 8 сантиметров и составил 550 сантиметров.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 6 сантиметров и достиг отметки 151 сантиметр.

На территории Рязанской области остаются подтопленными 7 низководных мостов (в Путятинском, Сапожковском, Старожиловском и Скопинском районах) и один участок автодороги (в Рязанском районе).

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Фото Ольги Трофимовой.