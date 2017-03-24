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24.03.2017, 15:12
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Власть
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Рязанской области необходимы крупные инвестиционные вложения в агропромышленный сектор

Автор фото: Александр Королев | Рязанской области необходимы крупные инвестиционные вложения в агропромышленный сектор
Фото: Александр Королев.

Об этом глава региона Николай Любимов заявил во время пресс-конференции, прошедшей сегодня в ТАСС.

Врио губернатора отметил, что сельское хозяйство в регионе развивается хорошо. Однако «пока нет большого, якорного инвестора», который мог бы привлечь в область крупные федеральные средства, либо заемные средства ведущих банков страны.

По словам Николая Любимова, регион будет поддерживать все свои аграрные предприятия. Но упор в плане поддержки все же будет делаться на те хозяйства, которые занимаются диверсификацией и учитывают конъюнктуру рынка. Такие предприятия, как считает врио губернатора, не обязательно должны быть крупными. Главное, чтобы производство было доходным, что обеспечит стабильную зарплату аграриям и налоговые поступления в бюджет.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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