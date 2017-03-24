Рязанской области необходимы крупные инвестиционные вложения в агропромышленный сектор

Об этом глава региона Николай Любимов заявил во время пресс-конференции, прошедшей сегодня в ТАСС.

Врио губернатора отметил, что сельское хозяйство в регионе развивается хорошо. Однако «пока нет большого, якорного инвестора», который мог бы привлечь в область крупные федеральные средства, либо заемные средства ведущих банков страны.

По словам Николая Любимова, регион будет поддерживать все свои аграрные предприятия. Но упор в плане поддержки все же будет делаться на те хозяйства, которые занимаются диверсификацией и учитывают конъюнктуру рынка. Такие предприятия, как считает врио губернатора, не обязательно должны быть крупными. Главное, чтобы производство было доходным, что обеспечит стабильную зарплату аграриям и налоговые поступления в бюджет.