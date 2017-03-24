Студенты-медики провели в Рязани социальную акцию «Белая Ромашка»

Акция прошла в Рязани на площади Победы и улице Почтовой сегодня, в День борьбы с туберкулезом. Студенты рязанского медуниверситета рассказывали горожанам о причинах и факторах возникновения заболевания, методах его выявления, способах борьбы, защиты и профилактики. Также волонтеры раздали искусственные белые цветы - символ борьбы со сложным недугом. Но получали цветок лишь те, кто правильно отвечал на вопросы несложной викторины. Кроме того, прохожие вместе со студентами создали тематический арт-объект «Дыши легко». На стенд с изображением легких, каждый желающий повесил цветок, как вклад в борьбу против туберкулеза.

- Мы хотим привлечь внимание людей к проблеме распространения туберкулеза в мире и борьбы с ним. Ведь в современном обществе бытует мнение, что туберкулез – болезнь прошлого, однако на данный момент недуг является одним из самых распространенных на планете, - отметили студенты.