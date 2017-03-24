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24.03.2017, 15:17
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Власть
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Рязанская область до конца этого года должна войти в федеральную программу развития моногородов

Автор фото: Александр Королев | Рязанская область до конца этого года должна войти в федеральную программу развития моногородов
Фото: Александр Королев.

Такой приоритет в своей работе ставит глава региона Николай Любимов. Об этом он заявил во время сегодняшней пресс-конференции в ТАСС, посвященной перспективам развития области.

Во время общения с журналистами врио губернатора рассказал, что стратегия социально-экономического развития области устарела, она будет обновлена и переписана. В документ будут включены приоритеты развития рязанских территорий, будет оценен их потенциал. Новая стратегия должна быть составлена к сентябрю. Это позволит области уже в нынешнем году войти в федеральную программу развития моногородов.

– Уверен, что мы сможем все это сделать, – заключил врио губернатора.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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