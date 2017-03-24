Рязанская область до конца этого года должна войти в федеральную программу развития моногородов

Такой приоритет в своей работе ставит глава региона Николай Любимов. Об этом он заявил во время сегодняшней пресс-конференции в ТАСС, посвященной перспективам развития области.

Во время общения с журналистами врио губернатора рассказал, что стратегия социально-экономического развития области устарела, она будет обновлена и переписана. В документ будут включены приоритеты развития рязанских территорий, будет оценен их потенциал. Новая стратегия должна быть составлена к сентябрю. Это позволит области уже в нынешнем году войти в федеральную программу развития моногородов.

– Уверен, что мы сможем все это сделать, – заключил врио губернатора.