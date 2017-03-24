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24.03.2017, 14:40
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Культура
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Акция «Культурный экспресс», посвященная 80-летию Рязанской области и Дню работников культуры, стартовала в Скопине

Автор фото: Вячеслав Астафьев | Акция «Культурный экспресс», посвященная 80-летию Рязанской области и Дню работников культуры, стартовала в Скопине
Фото: Вячеслав Астафьев.

Инициаторы проведения акции – информационно-аналитический центр культуры и туризма Рязанской области при поддержке регионального министерства культуры (руководитель центра – Марина Кауркина).

По словам министра культуры области Виталия Попова, акцию доверено начинать Скопину по праву. Сегодня это один из лучших культурных центров региона. Единственный муниципалитет, в котором открыт и действует уже три года филиал Рязанской областной филармонии. Сюда приезжают с гастролями ведущие артисты Московской филармонии и звезды российской эстрады. Скопин лидирует среди муниципалитетов по количеству коллективов со званием «народный» и «образцовый». Здесь уже много лет действует хорошо известный в области театр песни «Шанс», а самодеятельным артистам театра «Предел» аплодировали не только в городах России, но и в европейских столицах.

Как сказал, выступая на открытии акции «Культурный экспресс» глава администрации Скопина Олег Асеев, в этом году скопинцы будут праздновать 420-летие родного города. Скопин по праву гордится своими земляками композитором Анатолием Новиковым, маршалом Сергеем Бирюзовым, героем двух народов Федором Полетаевым. Гордится город и своей древней музыкальной культурой.

Сегодня для скопинцев свои лучшие песни исполнят артисты Рязанского музыкального театра. Лучших музыкальных работников Скопина ждут награды.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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