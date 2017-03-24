Жительница Рязани по подложным документам получила займы на сумму 1,6 миллиона рублей

Мошенницу задержали сотрудники полиции

Полицейские установили, что 40-летняя рязанка причастна к незаконному получению по подложным документам займов на крупную сумму, сообщает сайт УМВД России по области. По данным ведомства, женщина договорилась со знакомыми и с их помощью незаконно получила три займа на индивидуальное жилищное строительство. Общая сумма займов, которые злоумышленница и ее помощники не собирались погашать, составила 1 600 000 рублей. Злоумышленница брала на себя подготовку фиктивных справок о доходах и свидетельств о собственности на недвижимое имущество, необходимых для получения займа, ее знакомые выступали в качестве поручителей и заемщиков за определенную долю от полученных в результате махинаций денежных средств.

В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.159 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет. Подозреваемую взяли под стражу.