На открытии акции «Культурный экспресс» в Скопине вручены награды губернатора Рязанской области

За успешную организацию и проведение концертов хора Валаамского монастыря в рамках Всероссийского просветительского тура «Свет Валаама» Благодарственное письмо губернатора Рязанской области вручено главе администрации Скопина Олегу Асееву.

За добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Скопина и области и в связи с юбилеем Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Рязанской области награждены преподаватель детской музыкальной школы имени композитора Анатолия Новикова Валентина Топоркова и хормейстер Дворца культуры имени В.И.Ленина Татьяна Митрохина.

По словам начальника Скопинского городского отдела культуры Марины Ретюнской, высоких региональных наград по праву достоин каждый из скопинских артистов. Благодаря их таланту и стараниям, Скопин славится, прежде всего, как музыкальный центр Рязанской области, и в этом году все свое творчество самодеятельные артисты посвящают 80-летию Рязанской области и 420-летию родного города.