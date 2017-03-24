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24.03.2017, 14:55
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Культура
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На открытии акции «Культурный экспресс» в Скопине вручены награды губернатора Рязанской области

Автор фото: Вячеслав Астафьев | На открытии акции «Культурный экспресс» в Скопине вручены награды губернатора Рязанской области
Фото: Вячеслав Астафьев.

За успешную организацию и проведение концертов хора Валаамского монастыря в рамках Всероссийского просветительского тура «Свет Валаама» Благодарственное письмо губернатора Рязанской области вручено главе администрации Скопина Олегу Асееву.

За добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Скопина и области и в связи с юбилеем Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Рязанской области награждены преподаватель детской музыкальной школы имени композитора Анатолия Новикова Валентина Топоркова и хормейстер Дворца культуры имени В.И.Ленина Татьяна Митрохина.

По словам начальника Скопинского городского отдела культуры Марины Ретюнской, высоких региональных наград по праву достоин каждый из скопинских артистов. Благодаря их таланту и стараниям, Скопин славится, прежде всего, как музыкальный центр Рязанской области, и в этом году все свое творчество самодеятельные артисты посвящают 80-летию Рязанской области и 420-летию родного города.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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