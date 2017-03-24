Из Скопина «Культурный экспресс» отправится в Сараевский район Рязанской области

В Скопине программой «Музыка наших сердец» завершилось торжественное открытие акции «Культурный экспресс», инициатором которой выступил информационно-аналитический центр культуры и туризма области при поддержке регионального министерства культуры и туризма.

В течение года для жителей всех районов области, даже самых отдаленных ее уголков, пройдет цикл выездных спектаклей, концертов, выставок, мастер-классов и праздничных акций. Лучшие артисты, музыканты, художники, преподаватели примут участие в этой масштабной акции.

Второй остановкой «Культурного экспересса» станет поселок Сараи. 31 марта там на концертной площадке выступят учащиеся Рязанского колледжа культуры (г.Шацк).

В течение года рязанцы отметят 80-летие области, встретятся с различными творческими коллективами.