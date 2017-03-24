В вузах Рязанской области пройдут ярмарки вакансий для выпускников и студентов

Как сообщает пресс-служба регионального министерства труда и занятости населения, ярмарки пройдут 27 марта с 11:00 до 13:00 в РГУ им. С.А. Есенина (по адресуг. Рязань, ул. Свободы, д.46); 28 марта с 13:00 до 15:00 в Рязанском государственном радиотехническом университете (по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1); 29 марта с 10:00 до 12:00 в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета (по адресу: г. Рязань ул. Право-Лыбедская, д. 26/53); 30марта с 10:00 до 12:00 в Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П. А. Костычева (по адресу: г. Рязань ул. Костычева, д. 1).