Областная общественно-политическая газета
17:03 МСК
Пятница
24 марта 2017 года
Выпуск № 53 (5340)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Из-за реконструкции воздушной линии в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергиюОбщегородской субботник в Рязани проведут 1 апреляНочью в селе Можары Рязанской области горел жилой дом 43 выездные бригады «скорой» работают в РязаниВ Рязанской области 130 человек будут досрочно сдавать ЕГЭ
Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 15:55
Просмотров: 40
Общество
Версия для печати

В вузах Рязанской области пройдут ярмарки вакансий для выпускников и студентов

Как сообщает пресс-служба регионального министерства труда и занятости населения, ярмарки пройдут 27 марта с 11:00 до 13:00 в РГУ им. С.А. Есенина (по адресуг. Рязань, ул. Свободы, д.46); 28 марта с 13:00 до 15:00 в Рязанском государственном радиотехническом университете (по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1); 29 марта с 10:00 до 12:00 в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета (по адресу: г. Рязань ул. Право-Лыбедская, д. 26/53); 30марта с 10:00 до 12:00 в Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П. А. Костычева (по адресу: г. Рязань ул. Костычева, д. 1).

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
15:20
Из Скопина «Культурный экспресс» отправится в Сараевский район Рязанской области
15:17
Рязанская область до конца этого года должна войти в федеральную программу развития моногородов
15:15
Студенты-медики провели в Рязани социальную акцию «Белая Ромашка»
15:12
Рязанской области необходимы крупные инвестиционные вложения в агропромышленный сектор
14:55
На открытии акции «Культурный экспресс» в Скопине вручены награды губернатора Рязанской области
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы