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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 16:07
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Власть
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов оценивает работу глав районов по уровню рождаемости и состоянию сельхозугодий

Автор фото: Александр Королев | Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов оценивает работу глав районов по уровню рождаемости и состоянию сельхозугодий
Фото: Александр Королев.

Об этом глава региона заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Рязанских ведомостей» на пресс-конференции в ТАСС.

По мнению врио губернатора, уровень рождаемости позволяет судить о развитости социальной инфраструктуры в муниципалитете, а состояние сельхозугодий – об уровне сельхозпроизводства. Это два основных критерия, по которым Николай Любимов оценивает эффективность работы глав на местах.

Напомним, сейчас врио губернатора активно знакомится с муниципалитетами области. Он уже побывал в Рыбновском, Пронском и Александро-Невском районах.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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