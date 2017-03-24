Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов оценивает работу глав районов по уровню рождаемости и состоянию сельхозугодий

Об этом глава региона заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Рязанских ведомостей» на пресс-конференции в ТАСС.

По мнению врио губернатора, уровень рождаемости позволяет судить о развитости социальной инфраструктуры в муниципалитете, а состояние сельхозугодий – об уровне сельхозпроизводства. Это два основных критерия, по которым Николай Любимов оценивает эффективность работы глав на местах.

Напомним, сейчас врио губернатора активно знакомится с муниципалитетами области. Он уже побывал в Рыбновском, Пронском и Александро-Невском районах.