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24.03.2017, 15:30
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Общество
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В Рязани еще одного бывшего чиновника отдали под суд

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации города Рязани. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Кроме того, на скамье подсудимых также окажутся руководитель строительной организации (его обвиняют в даче взятки в крупном размере), и руководитель рязанской коммерческой организации (его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в крупном размере, а также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа) – 2 эпизода и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что в апреле прошлого года заместитель начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации Рязани через посредника получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 250 тысяч рублей, из которых вознаграждение посредника составило 100 тысяч рублей. За вознаграждение чиновник должен был помочь строительной организации получить разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома.

В ходе следствия по делу выявлены еще три эпизода преступной деятельности обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Так, в феврале прошлого года он согласился оказать помощь своему знакомому и получил от него 400 тысяч рублей, чтобы передать их в качестве взятки якобы должностным лицам администрации Рязани за скорейшее и беспрепятственное согласование разрешения на строительство жилого комплекса. При этом обвиняемый деньги передавать не намеревался. Получив 20 февраля деньги, он оставил их себе.

В декабре 2015 года он по просьбе одного из своих знакомых оказал помощь в регистрации части здания, для чего подделал разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию данного здания, которые впоследствии были предоставлены в администрацию Рязани и учреждение Росреестра.

Преступления выявлены благодаря тесному взаимодействию с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области совместно с сотрудниками Главного управления ЭБиПК МВД России.

На имущество обвиняемых на сумму свыше 50 миллионов рублей наложен арест, а сами они находятся под стражей. Гражданина, которому инкриминируют дачу взятки, выпустили под залог в 3 миллиона рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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