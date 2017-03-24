В Рязанской области чествовали работников торговли и бытового обслуживания

Министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина поздравила работников и ветеранов торговли и бытового обслуживания населения с профессиональным праздником. Она отметила, что во многом благодаря их кропотливой работе, творческому подходу к делу регион достойно конкурирует с соседними областями в индустрии красоты, гостеприимства. По уровню обеспеченности торговыми площадями область занимает 18 место в Российской Федерации и 4 место по ЦФО. Светлана Горячкина вручила лучшим работникам отрасли региональные и ведомственные награды.